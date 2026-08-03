Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Фулгем оголосив про підписання нападника Реала

Олексій Мурзак — 3 серпня 2026, 23:50
Фулгем оголосив про підписання нападника Реала
Гонсало Гарсія
Getty Images

Нападник мадридського Реала Гонсало Гарсія перейшов до англійського Фулгема.

Про це повідомила пресслужба лондоського клубу.

Контракт між "дачниками" та 22-річним футболістом буде діяти до літа 2031 року.

Сума трансферу не розголошується, однак раніше низка ЗМІ повідомляла, що Реал отримає за нападника 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Гонсало доєднався до першої команди Реала влітку 2025-го. Відтоді провів за основу 51 матч, у якому відзначився 13 голами та 5 асистами. Разом із "Королівським клубом" вже став переможцем Ліги чемпіонів-2023/24 та чемпіоном Іспанії (2023/24).

Також за його спиною є один поєдинок за збірну Іспанії.

Напередодні також повідомлялося, що Фулгем домовився про трансфер півзахисника мадридського Реала Сесара Паласіоса.

Реал Мадрид Футбольні трансфери Фулгем

Фулгем

Фулгем домовився з Реалом щодо купівлі перспективного півзахисника
Нападник Реала може продовжити кар'єру у Фулгемі
Шахтар веде переговори з трьома клубами АПЛ стосовно проведення домашніх матчів ЛЧ на їхніх стадіонах
Новий тренер Фулгема хоче підписати трьох гравців Реала
Нас чекає неймовірна спільна подорож: колишній тренер Реала очолив клуб АПЛ

Останні новини