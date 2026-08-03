Фулгем оголосив про підписання нападника Реала

Нападник мадридського Реала Гонсало Гарсія перейшов до англійського Фулгема.

Про це повідомила пресслужба лондоського клубу.

Контракт між "дачниками" та 22-річним футболістом буде діяти до літа 2031 року.

Сума трансферу не розголошується, однак раніше низка ЗМІ повідомляла, що Реал отримає за нападника 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, що Гонсало доєднався до першої команди Реала влітку 2025-го. Відтоді провів за основу 51 матч, у якому відзначився 13 голами та 5 асистами. Разом із "Королівським клубом" вже став переможцем Ліги чемпіонів-2023/24 та чемпіоном Іспанії (2023/24).

Також за його спиною є один поєдинок за збірну Іспанії.

Напередодні також повідомлялося, що Фулгем домовився про трансфер півзахисника мадридського Реала Сесара Паласіоса.