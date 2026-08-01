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Слідом за Гарсією: клуб АПЛ підсилився ще одним гравцем мадридського Реала

Олексій Мурзак — 4 серпня 2026, 00:05
Слідом за Гарсією: клуб АПЛ підсилився ще одним гравцем мадридського Реала
Сесар Паласіос
Getty Images

Півзахисник мадридського Реала Сесар Паласіос перейшов до англійського Фулгема.

Про це повідомила пресслужба лондоського клубу.

Сторони підписали довгостроковий контракт до літа 2031 року з опцією продовження ще на один рік.

Фінансові деталі угоди не розголошуються, однак за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу скала 10 мільйонів євро. Також мадридці отримають 30% від наступного продажу 21-річного хавбека.

У сезоні-2025/26 Сесар Паласіос провів 7 матчів за дорослу команду мадридського Реала, але не зумів відзначитися результативними діями

Напередодні лондонці також оголосили про підписання нападника Реала Гонсало Гарсії.

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