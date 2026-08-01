Слідом за Гарсією: клуб АПЛ підсилився ще одним гравцем мадридського Реала
Сесар Паласіос
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Півзахисник мадридського Реала Сесар Паласіос перейшов до англійського Фулгема.
Про це повідомила пресслужба лондоського клубу.
Сторони підписали довгостроковий контракт до літа 2031 року з опцією продовження ще на один рік.
Фінансові деталі угоди не розголошуються, однак за інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу скала 10 мільйонів євро. Також мадридці отримають 30% від наступного продажу 21-річного хавбека.
У сезоні-2025/26 Сесар Паласіос провів 7 матчів за дорослу команду мадридського Реала, але не зумів відзначитися результативними діями
Напередодні лондонці також оголосили про підписання нападника Реала Гонсало Гарсії.