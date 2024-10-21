Реал цікавиться зіркою Євро-2024

Мадридський Реал планує підписати зірку Атлетика з Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямса.

Про це повідомляє Fichajes.

За інформацією джерела, мадридці наважаться купити гравця лише якщо Вінісіус Жуніор або Родріго Гоес залишать клуб.

Варто зазначити, що інтерес до півзахисника досі проявляє каталонська Барселона. Влітку 2024 року "блаугранас" тривалий час працювали над переходом Вільямса, проте трансфер не відбувся. Повідомлялося, що на це вплинув перехід Дані Ольмо.

Вільямс вдало провів сезон-2023/24 в Атлетику, відзначившись 8 голами та 16 асистами у 37 матчах. На Євро-2024 він був утворив вибуховий дебют з 17-річним Ламіном Ямалем. Саме з передачі юного вінгера Барселони Ніко відкрив рахунок у фіналі Євро-2024.

Нагадаємо, напередодні повідомлялося, що "вершкові" цікавляться захисником Ліверпуля та збірної Англії Трентом Александером-Арнольдом.