Барселона оголосила про перехід Ольмо

Півзахисник Лейпцига та збірної Іспанії Дані Ольмо став гравцем Барселони.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Гравець підписав контракт до 30 червня 2030 року. У ньому прописана клаусула в 500 мільйонів євро.

Сума трансферу не розголошується. За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, каталонці заплатили за перехід гравця 55 млн євро, ще 7 млн прописані у вигляді бонусів.

Зазначимо, що Дані є вихованцем Ла Масії — всесвітньовідомої академії Барселони. Він перебував у системі "блаугранас" з 2007 до 2014 року, після чого приєднався до загребського Динамо.

Минулого сезону 26-річний атакувальний хавбек провів 25 матчів за Лейпциг, у яких забив 8 голів та віддав 5 асистів. У плей-оф Євро-2024 Ольмо став одним із головних героїв збірної Іспанії — його гол у чвертьфіналі допоміг пройти Німеччину, а в півфіналі Дані відзначився переможним м’ячем у воротах Франції.