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Реал цікавиться гравцем Ювентуса та збірної Італії: він замінить Карвахаля

Андрій Яросименко — 13 жовтня, 17:43
Реал цікавиться гравцем Ювентуса та збірної Італії: він замінить Карвахаля
Дані Карвахаль
Getty images

Мадридський Реал цікавиться захисником туринського Ювентуса та збірної Італії Андреа Камб'язо.

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, "вершкові" додали гравця до списку бажаних підписань після травми Дані Карвахаля. Наразі Камб'язо є другим за пріоритетністю, після Трента Александера-Арнольда.

Зазначається, що туринці не зацікавлені у продажі свого захисника, який показує хороші результати, а нещодавно він відзначився дебютним голом за збірну Італії, у матчі Ліги націй проти Бельгії.

В сезоні-2023/2 гравець провів 39 матчів на клубному рівні, відзначившись трьома голами та шістьма асистами. Також у цих поєдинках він отримав 10 жовтих карток.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що захисник лондонського Арсенала Вільям Саліба відмовився від переходу в Реал. "Королівський клуб" наразі шукає заміну травмованому Дані Карвахалю.

Карвахаль Реал Мадрид Ювентус Збірна Італії з футболу

Карвахаль

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