Іменитий захисник з АПЛ відмовив Реалу – джерело

Захисник лондонського Арсенала Вільям Саліба відмовився від переходу в мадридський Реал.

Про це повідомляє Fichajes.net.

За інформацією джерела, Карло Анчелотті звернув увагу на Салібу в рамках оновлення свого захисту, враховуючи, що Давиду Алабі та Антоніо Рюдігеру скоро виповниться 30 років. Оскільки Алаба стикається з постійними проблемами з травмами, Реал вирішив підсилити свою лінію захисту молодими якісними гравцями.

Зазначається, що француз відмовив "вершковим", адже не бажає покидати стан Арсенала, міцно закріпившись у стартовому складі команди, та будучи одним із лідерів захисту "канонірів".

У сезоні-2023/24 Саліба провів 50 матчів на клубному рівні, у яких відзначився двома голами та однією гольовою передачею. Також у цих поєдинках захисник набрав 6 жовтих карток.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "королівський клуб" цікавиться вінгером Боруссії Дортмунд Карімом Адеємі, та півзахисником англійського Ліверпуля Мохамедом Салахом.