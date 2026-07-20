Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

ПСЖ веде переговори про трансфер 19-річного вінгера Лейпцига

Олександр Булава — 20 липня 2026, 11:12
ПСЖ веде переговори про трансфер 19-річного вінгера Лейпцига
Ян Діоманде
Getty Images

Вінгер РБ Лейпциг і збірної Кот-д'Івуару Ян Діоманде може влітку стати гравцем Пар Сен-Жермен.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Французький клуб ще у червні узгодив умови особистого контракту з 19-річним вундеркіндом. Проте ПСЖ не зміг домовитись з Лейпцигом про суму трансферу гравця, до якого проявляють інтерес інші колективи.

Зазначається, що у Лейпцига та ПСЖ хороші відносини, але їм необхідно фіналізувати угоду. Наразі переговори тривають.

У сезоні-2025/26 на рахунку Діоманде 13 голів і 8 асистів у 32 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Контракт вінгера діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося про те, що РБ Лейпциг вимагає у Ліверпуля 130 мільйонів євро за Діоманде.

ПСЖ РБ Лейпциг Футбольні трансфери Ян Діоманде

ПСЖ

ПСЖ працює над трансфером вінгера Монако
Ювентус розглядає трансфер форвардів збірних Іспанії та США
ПСЖ домовився з Астон Віллою відносно придбання захисника збірної Франції
Президент Барселони спростував ймовірний трансфер нападника у ПСЖ
ПСЖ близький до підписання воротаря збірної Японії

Останні новини