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Реал без Луніна знищив Гранаду, Атлетік відігрався з 0:2 у матчі з Осасуною: результати 35 туру Ла Ліги

— 12 травня, 00:10
Реал без Луніна знищив Гранаду, Атлетік відігрався з 0:2 у матчі з Осасуною: результати 35 туру Ла Ліги

У межах 35 туру іспанської Ла Ліги відбулися три матчі.

Мадридський Реал із Тібо Куртуа замість українця Андрія Луніна в воротах завдяки дублю Браїма Діаса розгромно переміг Гранаду (4:0), Вільярреал у компенсований час вирвав перемогу над Севільєю (3:2), а Мальорка з мінімальним рахунком здолала Лас-Пальмас (1:0).

Чемпіонат Іспанії з футболу — Ла Ліга
35 тур, 11 травня

Мальорка — Лас-Пальмас 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 Гонсалес 29

Вільярреал — Севілья 3:2 (1:2)

Голи: 0:1 Ньянзу 17, 1:1 Серлот 30, 1:2 Ен Несірі 44, 2:2 Москера 84, 3:2 Серлот 90+7

Гранада — Реал Мадрид 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 Ф. Гарсія 37, 0:2 Гюлер 45+2, 0:3 Діас 49, 0:4 Діас 59

Атлетік Більбао — Осасуна 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 — Гарсія 40, 0:2 — Гарсія 48, 1:2 — Іньякі Вільямс 58, 2:2 — Вільялібре 90+6

Напередодні Жирона, попри гольові передачі Артема Довбика та Віктора Циганкова, не змогла перемогти Алавес.

Нагадаємо, у минулому турі гол та асист форварда національної збірної України Довбика у ворота Барселони зробили Реал чемпіоном і вивели Жирону в Лігу чемпіонів.

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