Трубін почув вердикт після вильоту Бенфіки від Реала з Ліги чемпіонів

Український воротар Анатолій Трубін дізнався оцінку за свою гру у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Про це повідомляє A Bola.

На думку португальського видання, воротар Бенфіки провів свій далеко не найкращий поєдинок.

"Вкрай невдячний матч для воротаря, здатного легко справлятися з тим, з чим він міг впоратися (слабкі удари або удари прямо в нього, безідейні навіси), але зовсім нездатного за обставин, що склалися, запобігти голам суперника", – йдеться у новині порталу.

Трубін двічі пропустив від Реала у другому поєдинку, а фінальний свисток зафіксував перемогу іспанського гранда з рахунком 2:1. Сумарно за двома матчами – 3:1 на користь мадридців. Бенфіка вилетіла з єврокубків.

Додамо, що для українського голкіпера ця зустріч стала 39-ю у поточному сезоні-2025/26 в усіх турнірах, у яких він пропустив 31 гол та відіграв 19 "сухих" ігор.

Відзначимо, що Георгій Судаков провів повний поєдинок, який відбувся 25 лютого, проти "вершкових" на лаві запасних "орлів", тому свою оцінку він не отримав.

Наступний матч команда Жозе Моурінью проведе у понеділок, 2 березня, коли гостюватиме на полі Жил Вісенте (старт о 22:15 за Києвом).