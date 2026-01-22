Я більше не беру участі в політичних дискусіях: Кімміх відповів на заклики бойкотувати ЧС-2026 у США

Капітан збірної Німеччини Йозуа Кімміх висловив свою позицію щодо дискусій про можливий бойкот чемпіонату світу 2026 року в США.

Його слова передає Sport1.de.

"Я більше не беру участі в політичних дискусіях. Ми зрозуміли, що надто політичні висловлювання гравців не приносять бажаного результату".

Звичайно, до певної міри це також наша відповідальність висловлювати свою думку, але я вважаю, що в Німеччині та в Німецькій федерації футболу є інші люди, які краще розбираються в цьому питанні й повинні висловлювати свою думку", – пояснив 30-річний футболіст.

Питання участі німецької команди у турнірі стало предметом дебатів серед місцевих політиків на тлі агресивної риторики президента США Дональда Трампа щодо Гренландії.

Нагадаємо, що нещодавно Трамп заявив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії під час зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.