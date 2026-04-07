Ювентус націлився на провідного футболіста Баварії

Півзахисник мюнхенської Баварії Леон Горецка потрапив у сферу інтересів туринського Ювентуса.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

"Стара синьйора" може скористатись можливістю, адже влітку 2026-го 31-річний футболіст збірної Німеччини (69 ігор) покине Баварію на правах вільного агента.

Нагадаємо, що Горецка виступає у Мюнхені з літа 2018-го. Відтоді провів у футболці гранда Німеччини 302 матчі, у яких він відзначився 48 голами та 50 асистами.

Раніше повідомлялось, що португальський захисник Рафаел Геррейру залишить мюнхенців після завершення цього сезону-2025/26.

Баварія продовжує боротьбу за три трофеї. Команда Венсана Компані з 73 очками лідирує у турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи найближчого конкурента, дортмундську Боруссію, на 9 балів.

Також мюнхенський колектив зіграє проти леверкузенського Баєра у півфіналі Кубку Німеччини (22 квітня о 21:45 за київським часом). Баварія сьогодні, 7 квітня, проведе першу зустріч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти мадридського Реала (о 22:00).