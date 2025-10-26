Лунін та Ель Класіко, Довбик проти Сассуоло, Миколенко зіграє з Тоттенгемом, Малиновський у Турині

Сьогодні, 26 жовтня, у топових європейських чемпіонатах проходитимуть матчі, у яких можуть зіграти представники України.

Ігровий день для українців відкриватиме Руслан Малиновський та його Дженоа, які проводитимуть виїзний поєдинок проти Торіно в межах 8 туру Серії А. Пізніше у свого земляка естафету підхопить форвард Роми Артем Довбик – "джаллороссі" також готуються до гри на виїзді, але проти Сассуоло.

У головному матчі першої половини іспанського чемпіонату мадридський Реал прийматиме Барселону. В разі, якщо Тібо Куртуа не зщможе виступити, його місце у воротах "бланкос" має посісти Андрій Лунін.

В Англії відбудеться гра, у якій Евертона Віталія Миколенка прийматиме Тоттенгем. На Туманному Альбіоні міг зіграти ще й Олександр Зінченко, але він травмувався під час матчу Ноттінгем Форест – Порту (2:0) у Лізі Європи.

Найпізніший поєдинок за участю українського футболіста проходитиме у Франції, де Ліон гратиме проти Страсбурга. Але складно розраховувати на появу Едуарда Соболя у складі гостей, якщо він навіть не завжди потрапляє до заявки своєї команди.

Розклад матчів українців у Топ-5 ліг Європи (26 жовтня)

13:30 Торіно – Дженоа (Серія А, 8 тур);

16:00 Сассуоло – Рома (Серія А, 8 тур);

17:15 Реал Мадрид – Барселона (Ла Ліга, 10 тур);

18:30 Евертон – Тоттенгем (АПЛ, 9 тур);

21:45 Ліон – Страсбург (Ліга 1, 9 тур).

Нагадаємо, що вчора, 25 жовтня, Брентфорд з Єгором Ярмолюком завдав Ліверпулю четвертої поразки поспіль в АПЛ. Але, на жаль, хавбек збірної України не зміг дограти матч через травму.