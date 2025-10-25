Ярмолюк отримав травму в матчі з Ліверпулем

Український півзахисник Брентфорда Єгор Ярмолюк травмувався у матчі з Ліверпулем у межах 9 туру Англійської Прем'єр-ліги.

21-річного хавбека замінили на 27-й хвилині поєдинку після ушкодження, якого він зазнав внаслідок боротьби. Деталі наразі невідомі.

Після першого тайму Брентфорд виграє у Ліверпуля з рахунком 2:1.

У поточному сезоні в активі українця 11 матчів в усіх турнірах, в яких він відзначився асистом.

Напередодні авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів англійської Прем'єр-ліги. Зокрема, український хавбек Брентфорда Єгор Ярмолюк подорожчав на 5 мільйонів євро і тепер оцінюється в 20 млн.