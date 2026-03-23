Арбелоа – про перемогу Реала над Атлетико: Ми зробили те, що повинні були – виграли матч

Головний тренер Реала Альваро Арбелоа висловився про перемогу над Атлетико у 29 турі іспанської Ла Ліги.

Його цитує Marca.

Наставник залишився задоволений перемогою команди у мадридському дербі, яка дозволила "вершковим" продовжити боротьбу за чемпіонство у першості.

"Команда перебуває у хорошій формі. Матч був непростим, суперник створив нам серйозні труднощі. Нам довелося продемонструвати сильний характер. Вони зрівняли рахунок, і нам потрібно було знову тиснути – саме це мені сподобалося найбільше, менталітет цієї команди", – сказав Арбелоа.

Коуч "Королівського клубу" прокоментував вилучення Федеріко Вальверде, який отримав червону картку на 77-й хвилині гри. Арбелоа запевнив, що не може зрозуміти цього рішення головного арбітра матчу.

43-річний фахівець додав, що у меншості його підопічні показали справжній командний дух та взаємодопомогу. У сукупності це дозволило клубу вирвати домашню звитягу з рахунком 3:2.

"Я завжди кажу, що атмосфера дербі – особлива в лізі. Мені вдалося відчути це вже в ролі тренера. Крім того, після кількох років без перемог тут, на нашому полі, було важливо зробити це сьогодні (22 березня – прим. ред.). Радію за гравців – вони заслужили це своєю працею. Зараз ідемо на паузу на матчі збірних у хорошому настрої та зі спокоєм", — підсумував головний тренер "вершкових".

Відзначимо, що у складі Реала дубль оформив Вінісіус Жуніор, а третій м'яч забив Вальверде, який підвів команду у середині другого тайму.

Також слід виділити участь у матчі українського голкіпера Андрія Луніна, який замінив у володіннях іспанського гранда травмованого Тібо Куртуа. Українець, який вперше потрапив в основу мадридців у цьому розіграші Ла Ліги, отримав капітанську пов'язку після заміни Вінісіуса, якого зняли наприкінці гри. Для Луніна цей поєдинок став 5-м у сезоні-2025/26 (10 пропущених голів та одна гра на нуль).

Додамо, що команда Арбелоа після успіху набрала вже 69 балів та відстає від лідера сезону Ла Ліги Барселони на 4 очки. У 30 турі Ла Ліги Реал зіграє на виїзді проти Мальорки (старт о 17:15 за київським часом).