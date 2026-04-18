Барселона націлилась на трансфер нападника Атлетико

Барселона зацікавлена у підписанні нападника мадридського Атлетико Александера Серлота.

Про це повідомляє Marca.

Керівництво каталонців хоче підстрахуватися на тлі невизначеності навколо нападника Роберта Левандовського, який має привабливі пропозиції за межами Європи та повинен вирішити, чи погоджуватися на новий контракт зі зниженням зарплати.

Зазначається, що норвежець, чий контракт діє до 2028 року, є привабливим завдяки своїй технічній схожості з польським нападником та здатності швидко адаптуватися до системи Гансі Фліка.

У поточному сезоні в активі форварда 47 матчів, в яких відзначився 17 голами та 1 асистом.

Напередодні повідомлялось, що Барселона узгодила продовження контракту з головним тренером Гансом-Дітером Фліком.