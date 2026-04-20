Легенда Реала назвав головну причину провалу клубу в нинішньому сезоні

Колишній футболіст мадридського Реала Луїш Фігу вважає, що зміна тренера посеред сезону не пішла на користь "вершковим".

Його слова передає AS.

"У Реала змінився тренер, і це принесло нестабільність. Люди завжди шукають винного, але я не перебуваю в роздягальні. Коли ти один із найкращих клубів світу і два роки не виграєш трофеїв, починають бити на сполох. Це Реал – там звикли перемагати. Але у футболі не можна вигравати завжди, інакше це було б надто одноманітно, до того ж є інші великі клуби з високими амбіціями. Просто в Реалі шум завжди гучніший. Гравці завжди прагнуть перемагати; поразки — це найгірше", – заявив Фігу.

Напередодні декілька футболістів мадридського Реала висловили підтримку головному тренеру команди Альваро Арбелоа після вильоту з Ліги чемпіонів від мюнхенської Баварії.

Водночас у пресі була інформація, що шанси Арбелоа залишитись головним тренером "вершкових" дуже низькі. Зазначалось, що серед потенційних кандидатів на посаду наставника Реала є кілька варіантів: Зінедін Зідан, Юрген Клопп, Маурісіо Почеттіно та Массіміліано Аллегрі.

Відзначимо, що після 31 туру Ла Ліги Реал із 70 балами посідає 2-ге місце у турнірній таблиці іспанської першості, яку очолює Барселона. На рахунку "блаугранас" 79 очок.