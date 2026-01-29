Артета – про рекордний шлях Арсенала: Це неймовірно важко

Українська правда
Катерина Лисянська — 29 січня 2026, 13:28
Головний тренер Арсенала Мікель Артета поділився враженнями про перемогу над Кайратом (3:2) та встановивлення рекорду вісім перемог у восьми матчах основного етапу Ліги чемпіонів.

"Я дуже пишаюся своєю командою. Дуже важко виграти вісім ігор поспіль у Лізі чемпіонів, тож цьому дійсно варто віддати належне. Цей результат демонструє те, що ми можемо стабільно виступати на такому високому рівні. Якщо це трапилося вперше в історії, це показує, наскільки важко це зробити", – зазначив Артета.

Лондонці набрали рекордні 24 очки та посіли перше місце в загальній таблиці. Це дозволило Арсеналу напряму вийти до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, уникнувши додаткових матчів у плейоф.

Нагадаємо, що команада "червоно-білих" достроково припинила орендну угоду із Ноттінгем Форест з приводу Олександра Зінченка.

