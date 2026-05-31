Артета: Хочу привітати ПСЖ, і зокрема Луїса Енріке, для мене він найкращий тренер у світі

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета привітав очільника ПСЖ Луїса Енріке після поразки від "парижан" у фіналі Ліги чемпіонів.

Його слова наводить L'Equipe.

Він зізнався, що відчуває спустошення та біль, а також висловив невдоволення суддівством через суперечливі рішення.

"Біль... це все. Коли ти настільки близький до мети в найбільшому клубному турнірі і програєш по пенальті, хоча був за крок від трофея, саме це ти і відчуваєш.

Треба починати все спочатку, а рівень зростає з кожним сезоном. Ми не програли жодного матчу цього року, але коли все йде не за планом... Був пенальті, призначений у наші ворота (реалізований Усманом Дембеле - прим.), і той, який, на мій погляд, не дали Ноні Мадуеке. Для мене це був стовідсотковий пенальті", – сказав він.