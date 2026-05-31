Артета: Хочу привітати ПСЖ, і зокрема Луїса Енріке, для мене він найкращий тренер у світі
Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета привітав очільника ПСЖ Луїса Енріке після поразки від "парижан" у фіналі Ліги чемпіонів.
Його слова наводить L'Equipe.
Він зізнався, що відчуває спустошення та біль, а також висловив невдоволення суддівством через суперечливі рішення.
"Біль... це все. Коли ти настільки близький до мети в найбільшому клубному турнірі і програєш по пенальті, хоча був за крок від трофея, саме це ти і відчуваєш.
Треба починати все спочатку, а рівень зростає з кожним сезоном. Ми не програли жодного матчу цього року, але коли все йде не за планом... Був пенальті, призначений у наші ворота (реалізований Усманом Дембеле - прим.), і той, який, на мій погляд, не дали Ноні Мадуеке. Для мене це був стовідсотковий пенальті", – сказав він.
Тренер також висловив величезну вдячність своїм гравцям та віддав належне наставнику парижан Луїсу Енріке.
"Я сказав своїм гравцям: навіть якщо я подякую їм тисячу разів, цього буде недостатньо. Спочатку потрібно пережити цей біль, а потім піднятися і рухатися далі.
Я хочу привітати ПСЖ, і зокрема Луїса Енріке, тому що для мене він найкращий тренер у світі. Ми не планували грати так, як зіграли, але це сталося також через дії Парижа".
Також фахівець поділився планами на майбутнє.
"Я проведу кілька днів із сім'єю, а потім ми повернемося до нашого процесу, щоб прийняти важливі рішення на майбутнє. Зараз ми повинні бути амбітними, швидкими та дуже розумними у своїх діях", – підсумував наставник.
Нагадаємо, що наставник ПСЖ Луїс Енріке прокоментував перемогу над Арсеналом, наголосивши, що в наступному році клуб втретє поспіль спробує повторити цей успіх.