Арсенал достроково вийшов в 1/8 фіналу, Вільярреал та Кайрат вилетіли: турнірна таблиця ЛЧ

Микола Дендак — 21 січня 2026, 00:26
Завершилися перші матчі 7-го туру основного етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2025/26.

За підсумками поєдинків лондонський Арсенал гарантував собі щонайменше другу сходинку в турнірній таблиці основного етапу та достроково вийшов в 1/8 фіналу ЛЧ. "Каноніри" обіграли Інтер.

Також свої шанси поборотися за вихід у додатковий етап достроково втратили казахстанський Кайрат та іспанський Вільярреал. У обох клубів лише 1 очко за 7 турів Ліги чемпіонів.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів УЄФА

Нагадаємо, вінгер Арсенала Габріель Мартінеллі встановив клубний рекорд команди у Лізі чемпіонів завдяки голу у ворота Брюгге (3:0) у 6-му турі ЛЧ.

