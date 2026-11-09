Рауль очолив колишній клуб Луніна, за який виступає українець

Легенда мадридського Реала Рауль став новим головним тренером Реал Ов'єдо.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

49-річний фахівець підписав контракт до завершення сезону-2027/28. Він дебютує на новій посаді в матчі проти Жирони.

Ця гра відбудеться 14 листопада. Вона розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що раніше Рауль працював з командою Реала U-19 та очолював Кастілью, яку залишив у травні 2025 року. Він у 2020-му привів "вершкових" до перемоги в Юнацькій лізі УЄФА.

Після 13 турів Реал Ов'єдо посідає дев'яте місце в турнірній таблиці Сегунди. Від лідера "сині" відстають на вісім залікових балів.

Нагадаємо, що напередодні в цей клуб перейшов український голкіпер Федір Ткаченко. Також раніше на правах оренди в ньому виступав Андрій Лунін.