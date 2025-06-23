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Легенда Реала може очолити молодіжну збірну Іспанії

Олександр Булава — 23 червня 2025, 19:21
Легенда Реала може очолити молодіжну збірну Іспанії
Рауль
ФК Реал

Легенда мадридського Реала Рауль Гонсалес претендент на посаду головного тренера збірної Іспанії U-21.

Про це повідомляє Marca.

Королівська іспанська федерація футболу (RFEF) провела з коучем перші контакти щодо потенційного призначення.

На цій посаді він замінить Санті Денію, який вирішив перейти до катарської Аль-Шаханії. Під його керівництвом команда дійшла до чвертьфіналу Євро-2025, де поступилась Англії.

Нагадаємл, у травні 47-річний фахівець залишив молодіжну команду мадридського Реала, з якою працював з липня 2019-го. Під його керівництвом "молодіжка" столичного клубу шість разів фінішувала в топ-10 (7, 2, 10, 3, 10, 6) третього дивізіону країни. Також у 2020 році він привів Реал Мадрид U-19 до перемоги в Юнацькій лізі УЄФА.

Раніше Рауль відхилив дві пропозиції від неназваних німецьких клубів, а у квітні повідомлялося про інтерес до іспанця з боку Шальке.

Рауль

Рауль

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