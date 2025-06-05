Вище Анрі та Мбаппе: Шевченко потрапив у тридцятку найвидатніших гравців Ліги чемпіонів

Легендарний український нападник Андрій Шевченко опинився у тридцятці найвидатніших футболістів за всю історію Ліги чемпіонів на думку британського видання GiveMeSport.

Відповідний рейтинг GiveMeSport опублікував на своєму сайті.

Українець опинився на 25 місці, що вище за Раяна Гіггза, Серхіо Бускетса, Руд ван Ністелроя, Тьєррі Анрі та Ар'єна Роббена, що замкнули топ-30. А лідер мадридського Реала Кіліан Мбаппе опинився на 33 сходинці.

"Найстрашніший і найшанованіший нападник Ліги чемпіонів на початку 2000-х, Шевченко досі входить до топ-10 бомбардирів змагань на момент написання цієї статті. Шевченко виграв ЛЧ з Міланом у 2003 році, забивши переможний пенальті у серії післяматчевих пенальті проти Ювентуса. Але змагання також принесли йому кілька прикрих моментів – ось чому він не стоїть вище у списку", – пояснили своє рішення у виданні.

Першу ж сходинку посів Кріштіану Роналду, що випередив Ліонеля Мессі та Луку Модрича.

Топ-10 футболістів у історії Ліги чемпіонів за версією GiveMeSport

Кріштіану Роналду Ліонель Мессі Андрес Іньєста Лука Модрич Карім Бензема Паоло Мальдіні Хаві Серхіо Рамос Рауль Кларенс Зеєдорф

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25. Андрій Шевченко

Зауважимо, що список складався лише з гравців епохи Ліги чемпіонів (з 1992 року і далі). До уваги бралися титули, голи, знакові моменти та загальна спадщина Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Андрій Шевченко, який нині є президентом Української асоціації футболу, не зумів виграти вибори до Виконавчого комітету УЄФА. Українець посів 4 місце з 5, набравши більше голосів за представника Мальти.

Сам Шевченко вважає це політичним рішенням. До того ж нещодавно президент ФІФА Джанні Інфантіно під час конгресу УЄФА в Белграді заявив, що хоче якомога швидшого повернення Росії в міжнародні футбольні змагання.