18-річний український голкіпер став гравцем Реал Ов'єдо

18-річний український голкіпер Федір Ткаченко ухвалив рішення продовжити кар'єру у складі іспанського Реал Ов'єдо.

Про це футболіст повідомив у своєму Інстаграмі.

"Дуже радий оголосити про початок нового етапу у своїй кар'єрі. З великим ентузіазмом, бажанням і відданістю приймаю цей новий виклик із метою продовжувати розвиватися як футболіст. Дуже вдячний клубу за довіру та можливість. Вперед, Ов'єдо", – написав Ткаченко.

Зазначимо, що до цього український воротар перебував в юніорській системі Бетіса, Калавери та угорської Кішварди.

Окрім того, має досвід гри у національній збірній України у різних вікових категоріях. За команди "синьо-жовтих" U-17, U-18 та U-19 Ткаченко провів 6 офіційних матчів сумарно, у яких виніс із сітки своїх воріт 10 м'ячів та відіграв 1 нульовий поєдинок.

Зауважимо, що Реал Ов'єдо наразі виступає у другому за силою іспанському дивізіоні Сегунді та посідає 9 місце у турнірній таблиці, здобувши за 13 турів 21 заліковий бал.

Нагадаємо, що напередодні головний тренер збірної України U-19 Олег Лужний визначився із заявкою команди на матчі другого раунду відбору до чемпіонату Європи 2027 року. Ткаченко не потрапив до цього списку гравців.