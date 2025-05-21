Легенда Реала відмовився очолити Брагу

Легендарний Рауль Гонсалес відмовився очолити португальську Брагу.

Про це повідомляє La Razon.

Наразі ексфорвард збірної Іспанії очолює резервну команду Реала, Кастілью, термін дії його контракту завершується наприкінці червня поточного року. На заміну йому мадридський клуб розглядає кандидатуру іншого ексгравця Реала, Альваро Арбелоа.

Попри невизначеність щодо майбутнього Рауля в структурі Реала, він відхилив пропозицію Браги, яка шукає заміну Карлосу Карвальялу. Нинішній сезон чемпіонату Португалії команда завершила на четвертому місці в турнірній таблиці.

Також Рауль відхилив дві пропозиції від неназваних німецьких клубів. У квітні повідомлялося про інтерес до 47-річного іспанця з боку Шальке.