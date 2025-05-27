Рауль залишив молодіжну команду Реала

Легенда мадридського Реала Рауль Гонсалес завершив свою роботу на чолі Кастільї.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

47-річний фахівець очолив молодіжну команду у липні 2019-го. Під його керівництвом "молодіжка" столичного клубу шість разів фінішувала в топ-10 (7, 2, 10, 3, 10, 6) третього дивізіону країни. Також у 2020 році він привів Реал Мадрид U-19 до перемоги в Юнацькій лізі УЄФА.

На заміну йому мадридський клуб розглядає кандидатуру іншого ексгравця Реала, Альваро Арбелоа.

Наразі майбутнє легенди "вершкових" ще не визначено. Раніше він відхилив дві пропозиції від неназваних німецьких клубів, а у квітні повідомлялося про інтерес до іспанця з боку Шальке.

Напередодні колишній тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо очолив мадридський Реал. 43-річний іспанець почне працювати з командою Андрія Луніна вже 1 червня. Сторони підписали трирічний контракт (до літа 2028 року).