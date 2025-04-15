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Легенда Реала може очолити Шальке

Олег Дідух — 15 квітня 2025, 16:29
Легенда Реала може очолити Шальке
Рауль Гонсалес
ФК Реал Мадрид

Легендарний ексфорвард Реала Рауль Гонсалес може стати новим головним тренером Шальке.

Про це повідомляє Bild.

За їхньою інформацією, сторони ведуть переговори щодо можливого призначення Рауля на посаду головного тренера влітку поточного року. Раніше Шальке звертався з пропозицією до Доменіко Тедеско, проте він відмовився працювати в другій Бундеслізі.

Рауль з 2019 року очолює другу команду Реала, Кастілью. Ще в жовтні минулого року повідомлялося про те, що він покине команду наприкінці сезону.

Шальке на даний момент очолює Кеес ван Вондерен. Команда посідає 11 місце у турнірній таблиці другої Бундесліги.

Рауль виступав за Шальке в якості гравця у 2010 – 2012 роках. Минулого року повідомлялося про те, що 47-річний іспанець може очолити збірну Вірменії.

Кастілья Рауль Тедеско Шальке

Рауль

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