Шальке хоче запросити на посаду тренера легенду Реала
Рауль
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Німецький Шальке веде перемовини з легендою мадридського Реала Раулем.
Про це повідомляє SDNA.
Команда з Гельзенкірхена нещодавно відправила у відставку Карела Герартса. "Кобальтові" за 6 матчів у Бундеслізі 2 здобули 4 очки і знаходяться у зоні вильоту.
Рауль має досвід гри за Шальке. Іспанець виступав за цей клуб з 2010 до 2012 року. У всіх турнірах нападник провів 98 поєдинків і забив 40 голів.
З 2019 року він тренує молодіжний склад Реала. Була інформація, що Баєр бачить у ньому потенційну заміну для Хабі Алонсо.