Шальке хоче запросити на посаду тренера легенду Реала

Німецький Шальке веде перемовини з легендою мадридського Реала Раулем.

Про це повідомляє SDNA.

Команда з Гельзенкірхена нещодавно відправила у відставку Карела Герартса. "Кобальтові" за 6 матчів у Бундеслізі 2 здобули 4 очки і знаходяться у зоні вильоту.

Рауль має досвід гри за Шальке. Іспанець виступав за цей клуб з 2010 до 2012 року. У всіх турнірах нападник провів 98 поєдинків і забив 40 голів.

З 2019 року він тренує молодіжний склад Реала. Була інформація, що Баєр бачить у ньому потенційну заміну для Хабі Алонсо.