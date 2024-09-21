Шальке звільнили головного тренера команди
Карел Герартс
UEFA
Шальке звільнили головного тренера команди Карела Герартса і спортивного директора Марка Вільмотса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Новим виконувачем обов'язків коуча призначено наставника команди U-23 Шальке Якоба Фімпеля.
Таке рішення керівництво німецького клубу ухвалило після вчорашньої поразки команди від Дармштадта (3:5) в 6 турі Бундесліги 2. За останні п'ять років це вже 13-та відставка головного тренера в Шальке.
Наразі клуб із Гельзенкірхена посідає 14-те місце в турнірній таблиці чемпіонату.
Зазначимо, що бельгійський наставник тренував "гірників" з 2023 року. За цей час на чолі команди він провів 33 поєдинки, з яких переміг 12 раз.