Шальке звільнили головного тренера команди Карела Герартса і спортивного директора Марка Вільмотса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Новим виконувачем обов'язків коуча призначено наставника команди U-23 Шальке Якоба Фімпеля.

Marc Wilmots and Karel Geraerts have left #S04 with immediate effect.



U23 head coach Jakob Fimpel will take over on an interim basis until the international break.



Read more here ⤵️ — FC Schalke 04 (@s04_en) September 21, 2024

Таке рішення керівництво німецького клубу ухвалило після вчорашньої поразки команди від Дармштадта (3:5) в 6 турі Бундесліги 2. За останні п'ять років це вже 13-та відставка головного тренера в Шальке.

Наразі клуб із Гельзенкірхена посідає 14-те місце в турнірній таблиці чемпіонату.



Зазначимо, що бельгійський наставник тренував "гірників" з 2023 року. За цей час на чолі команди він провів 33 поєдинки, з яких переміг 12 раз.