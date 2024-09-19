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Баєр може запросити ще одну легенду Реала на заміну Алонсо

Станіслав Лисак — 19 вересня, 23:45
Баєр може запросити ще одну легенду Реала на заміну Алонсо
Getty Images

Головний тренер Реал Мадрид Кастільї Рауль може стати головним тренером леверкузенського Баєра.

Про це повідомляє портал Sport Bild.

47-річний іспанець є одним з кандидатів на заміну Хабі Алонсо, якого прагне підписати мадридський Реал улітку 2025 року.

Окрім того, керівництво "фармацевтів" розглядає варіанти із запрошенням Себастьяна Хенесса зі Штутгарта, очільника збірної Данії Каспера Юльманна та 31-річного Фабіана Гюрцелера, який нещодавно став у руля англійського Брайтона.

Зазначимо, що минулого сезону Баєр зумів вперше в історії став чемпіоном Німеччини. Наразі колектив Алонсо у Бундеслізі посідає 5-те місце після трьох турів (2 перемоги та поразка), а також вдало стартував у Лізі чемпіонів – на виїзді обігравши Феєнорд (4:0).

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