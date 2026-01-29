Українська правда
Реал зіграє наступний матч Ліги чемпіонів без двох лідерів команди

Сергій Шаховець — 29 січня 2026, 15:30
Гравці основного складу мадридського Реала Рауль Асенсіо та Родріго пропустять наступний матч Ліги чемпіонів.

Обидва футболісти отримали червоні картки у компенсований час поєдинку 8-го туру ЛЧ проти Бенфіки (2:4).

Спочатку другу жовту картку, яка перетворилася на червону, заробив Рауль Асенсіо. Захисник здійснив тактичний фол, залишивши команду в меншості.

Через кілька хвилин Родріго за суперечки з арбітром отримав два поспіль гірчичника. Ці два вилучення в підсумку вплинули на результат. У меншості Реал пропустив божевільний гол від Трубіна, що коштувало їм прямої путівки до 1/8 фіналу.

Головний тренер "королівського клубу" Альваро Арбелоа не зможе розраховувати на двох провідних гравців у першому стиковому матчі Ліги чемпіонів. Зазначимо, що суперник "вершкових" у плейоф визначиться після жеребкування 30 січня. Потенційно Реал може знову зіграти з Бенфікою або зустрітися з норвезьким Буде-Глімт.

Захисник Реала Рауль Асенсіо у поточному сезоні зіграв 25 матчів у всіх турнірах (2 голи). Таку ж кількість поєдинків провів на полі Родріго, який відзначився 3 голами.

