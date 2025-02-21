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Ньюкасл погодив особистий контракт з голкіпером Бернлі

Володимир Максименко — 21 лютого 2025, 10:08
Джеймс Траффорд
Джеймс Траффорд
Getty images

Середняк Англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл погодив особистий контракт із голкіпером Бернлі Джеймсом Траффордом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

22-річний воротар стане гравцем "сорок" влітку 2025 року. Очікується, що футболіст одразу отримає місце в основному складі команди.

У сезоні-2024/25 Траффорд зіграв 32 матчі в межах Чемпіоншипу, в яких пропустив 9 м'ячів, 23 рази зберігши свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що Бернлі є одним з претендентів на промоушн до АПЛ, посідаючи третє місце в другій за значущістю лізі Англії, набравши 65 очок після 33 матчів.

Раніше інший гравець "бордових" звинуватив форварда Престона у расизмі.

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