Ньюкасл погодив особистий контракт з голкіпером Бернлі

Середняк Англійської Прем'єр-ліги Ньюкасл погодив особистий контракт із голкіпером Бернлі Джеймсом Траффордом.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

22-річний воротар стане гравцем "сорок" влітку 2025 року. Очікується, що футболіст одразу отримає місце в основному складі команди.

⚪️⚫️ Newcastle agreed personal terms with James Trafford since summer 2024 and the verbal pact is still valid.



He’s still top of the list as new GK for Newcastle next season. pic.twitter.com/nnPTNJTZzZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 21, 2025

У сезоні-2024/25 Траффорд зіграв 32 матчі в межах Чемпіоншипу, в яких пропустив 9 м'ячів, 23 рази зберігши свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що Бернлі є одним з претендентів на промоушн до АПЛ, посідаючи третє місце в другій за значущістю лізі Англії, набравши 65 очок після 33 матчів.

Раніше інший гравець "бордових" звинуватив форварда Престона у расизмі.