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Матчі 11 туру Ла Ліги розпочнуться з хвилини мовчання через трагедію у Толедо

Володимир Максименко — 28 жовтня 2026, 18:46
Матчі 11 туру Ла Ліги розпочнуться з хвилини мовчання через трагедію у Толедо

Матчі 11 туру чемпіонату Іспанії розпочинатимуться з хвилини мовчання через залізничну катастрофу.

Про це повідомила пресслужба Ла Ліги.

Так, керівництво чемпіонату разом із RFEF (Королівська іспанська футбольна федерація) домовились про вшанування пам'яті жертв трагедії у Толедо.

Нагадаємо, напередодні у цьому місті зіткнулися два швидкісні пасажирські потяги. Щонайменше 50 осіб загинули, 179 постраждали. 

Окрім матчів Ла Ліги, вшанування жертв хвилиною мовчання також заплановано і на матчах 12 туру Сегунди.

11 тур чемпіонату Іспанії розпочнеться 30 жовтня зустріччю Вільярреала та Еспаньйола. Стартовий свисток має пролунати о 22:00 за київським часом.

Раніше стало відомо, що через трагедію у Толедо було перенесено усі матчі 1/64 фіналу Кубку Іспанії.

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