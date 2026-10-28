Матчі 11 туру Ла Ліги розпочнуться з хвилини мовчання через трагедію у Толедо
Матчі 11 туру чемпіонату Іспанії розпочинатимуться з хвилини мовчання через залізничну катастрофу.
Про це повідомила пресслужба Ла Ліги.
Так, керівництво чемпіонату разом із RFEF (Королівська іспанська футбольна федерація) домовились про вшанування пам'яті жертв трагедії у Толедо.
Нагадаємо, напередодні у цьому місті зіткнулися два швидкісні пасажирські потяги. Щонайменше 50 осіб загинули, 179 постраждали.
Окрім матчів Ла Ліги, вшанування жертв хвилиною мовчання також заплановано і на матчах 12 туру Сегунди.
11 тур чемпіонату Іспанії розпочнеться 30 жовтня зустріччю Вільярреала та Еспаньйола. Стартовий свисток має пролунати о 22:00 за київським часом.
Раніше стало відомо, що через трагедію у Толедо було перенесено усі матчі 1/64 фіналу Кубку Іспанії.