Раньєрі відреагував на можливий відхід лідера Роми

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі вважає, що аргентинський нападник Пауло Дибала повинний сам визначитися зі своїм майбутнім у клубі.

Цитує наставника Football Italia.

"Кожен грає свою роль і робить свою роботу. Радий, що він у мене є і що він грає, коли перебуває у формі. Якщо він має інші пріоритети, то дві сторони повинні домовитися про це. Якщо він не хоче залишатися, завжди є можливість піти. Мені потрібні лише ті гравці, які раді бути тут", – розповів Раньєрі.

Напередодні з'явилась інформація, що агент Пауло вже прибув у Туреччину, щоб провести перемовини щодо переходу його клієнта.

Дибала перейшов до Роми з Ювентуса у 2022 році на правах вільного агента. Контракт розрахований до 30 червня 2025 року. За цей час він зіграв 95 матчів, забив 36 голів і віддав 19 асистів.

Раніше повідомлялося, що французький півзахисник Поль Погба зацікавлений у тренуваннях з Галатасараєм.