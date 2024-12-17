Рома Довбика може лишитись без лідера: Дибала близький до переходу в турецький клуб

Пауло Дибала, лідер італійської Роми та одноклубник українця Артема Довбика, може невдовзі перейти в турецький Галатасарай.

Про це повідомляє журналіст Ягіз Сабункуоглу.

За його інформацією, агент футболіста Карлос Новель вже прибув у Туреччину, щоб провести перемовини щодо переходу його клієнта.

Дибала перейшов до Роми з Ювентуса у 2022 році на правах вільного агента. Контракт розрахований до 30 червня 2025 року. За цей час він зіграв 95 матчів, забив 36 голів і віддав 19 асистів.

У турнірній таблиці чемпіонату Італії сезону-2024/25 Рома наразі посідає проміжну 12-ту позицію, маючи 16 очок в активі. Наступний матч римляни зіграють посеред тижня, 18 грудня, проти Сампдорії у межах Кубку Італії.

Раніше повідомлялось, що Рома близька до підписання одноклубника Миколенка, який стане дублером Довбика на позиції нападника.