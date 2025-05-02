Він не є поганим придбанням: Раньєрі висловив підтримку Довбику

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловив підтримку українському форварду Артему Довбику, який у поточному місяці показує нестабільні результати.

Слова фахівця наводить Pazzi di fanta.

"Я дуже вірю в Довбика. Він не є поганим придбанням: він найкращий бомбардир іспанської ліги. Є ті, хто адаптується одразу, і ті, кому потрібен час, і історія Джеко це доводить.

Артем уже приніс важливі очки, але він може і повинен рости далі, тому що в нього є всі якості для цього. Що стосується майбутнього, то про це ми поговоримо пізніше, крім Довбика це стосується й всіх інших", – зазначив він.