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Він не є поганим придбанням: Раньєрі висловив підтримку Довбику

Олексій Мурзак — 2 травня 2025, 14:22
Він не є поганим придбанням: Раньєрі висловив підтримку Довбику
Артем Довбик
Getty Images

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловив підтримку українському форварду Артему Довбику, який у поточному місяці показує нестабільні результати.

Слова фахівця наводить Pazzi di fanta.

"Я дуже вірю в Довбика. Він не є поганим придбанням: він найкращий бомбардир іспанської ліги. Є ті, хто адаптується одразу, і ті, кому потрібен час, і історія Джеко це доводить.

Артем уже приніс важливі очки, але він може і повинен рости далі, тому що в нього є всі якості для цього. Що стосується майбутнього, то про це ми поговоримо пізніше, крім Довбика це стосується й всіх інших", – зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Жирона розглядає варіант із поверненням до клубу українського нападника Артема Довбика.

Також стало відомо, що у Ромі визначилися зі списком недоторканних гравців, які точно не будуть продані за підсумками сезону 2024/25.

У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти за римський клуб у всіх турнірах.

Рома Клаудіо Раньєрі Артем Довбик

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