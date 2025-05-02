Він не є поганим придбанням: Раньєрі висловив підтримку Довбику
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі висловив підтримку українському форварду Артему Довбику, який у поточному місяці показує нестабільні результати.
Слова фахівця наводить Pazzi di fanta.
"Я дуже вірю в Довбика. Він не є поганим придбанням: він найкращий бомбардир іспанської ліги. Є ті, хто адаптується одразу, і ті, кому потрібен час, і історія Джеко це доводить.
Артем уже приніс важливі очки, але він може і повинен рости далі, тому що в нього є всі якості для цього. Що стосується майбутнього, то про це ми поговоримо пізніше, крім Довбика це стосується й всіх інших", – зазначив він.
Раніше повідомлялося, що Жирона розглядає варіант із поверненням до клубу українського нападника Артема Довбика.
Також стало відомо, що у Ромі визначилися зі списком недоторканних гравців, які точно не будуть продані за підсумками сезону 2024/25.
У поточному сезоні на рахунку Довбика 16 голів і 4 асисти за римський клуб у всіх турнірах.