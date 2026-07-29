Монако відхилив третю пропозицію ПСЖ щодо Акліуша
Монако знову відхилив пропозицію ПСЖ щодо трансферу вінгера збірної Франції Магнеса Акліуша.
Про це повідомляє L'Equipe.
За їхньою інформацією, ПСЖ зробив уже третю пропозицію щодо трансферу Акліуша – цього разу йшлося про 45 мільйонів євро плюс 5 мільйонів можливих бонусів. Проте і ця пропозиція була відхилена монегасками.
Попри це, ПСЖ зберігає впевненість у тому, що підписати 24-річного вінгера таки вдасться. Монако хоче отримати за свого гравця 70 мільйонів євро.
Минулого сезону Акліуш зіграв 43 матчі у всіх турнірах, відзначившись сімома голами та 11 асистами. Його контракт із Монако діє до літа 2028 року, трансферна вартість оцінюється в 50 мільйонів євро.
Минулого тижня Монако продав у Ньюкасл опорного півзахисника Аладжі Бамба.