Рамос забив дебютний гол у чемпіонаті Мексики

Зірковий захисник Серхіо Рамос відзначився першим результативним ударом за свій новий клуб мексиканський Монтеррей. Це сталося у другій грі іспанця за нову команду.

Колишній захисник Реала Мадрид забив на 57 хвилині матчу 10 туру проти Сантоса Лагуни. Сам же поєдинок завершився перемогою Монтеррея з рахунком 4:2.

Чемпіонат Мексики

10 тур, 3 березня

Монтеррей – Сантос Лагуна 4:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 22 Лопес, 1:1 – 45+3 Бертраме, 2:1 – 57 Рамос, 2:2 – 64 Бартіччотто, 3:2 – 71 Каналес, 4:2 – 90+4 Артеага

Огляд матчу

Нагадаємо, контракт Рамоса із Монтерреєм розрахований до кінця 2025 року. Футболіст із першої гри став капітаном команди.