Колишній гравець збірної Аргентини забив неймовірний гол ударом через себе у мексиканському чемпіонаті

Нападник мексиканського Монтеррея Лукас Окампос, який раніше виступав за збірну Аргентини та Севілью, відзначився ефектним голом у матчі чемпіонату Мексики проти Тіхуани.

На 57-й хвилині зустрічі аргентинець замкнув передачу партнера по команді Олівера Торреса неймовірним ударом через себе.

М'яч ефектно залетів у сітку, а сам гол дозволив Монтеррею вийти вперед із рахунком 3:2.

Втім, втримати перевагу команді Окампоса не вдалося. Матч проти Тіхуани завершився результативною нічиєю 3:3, але ефектний постріл аргентинця став одним із найяскравіших епізодів поєдинку.

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Раніше повідомлялося, що захисник Бірмінгема відзначився шаленим голом на першій хвилині у межах Чемпіоншипа.