Випадково вдарив суддю і став симулювати: форвард Монтеррея потрапив у курйозну ситуацію

У чемпіонаті Мексики стався кумедний епізод за участю нападника Монтеррея Дієго Россі. Уругвайський футболіст випадково влучив ногою в арбітра під час розіграшу кутового, після чого сам опинився на газоні та почав висловлювати претензії судді. Відео моменту швидко розлетілося соціальними мережами.

Інцидент трапився на 44-й хвилині матчу проти Гвадалахари. 28-річний Россі хотів швидко виконати стандартне положення, однак не помітив, що асистент головного арбітра Енріке Мартінес Сандоваль перебував зовсім поруч із м'ячем.

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Під час замаху нападник влучив ногою в гомілку судді, втратив рівновагу та ефектно впав на газон. Проте найцікавіше сталося після цього: підвівшись, Россі почав обурюватися, хоча арбітр залишився на ногах і, схоже, не збирався влаштовувати драму через випадковий контакт.

Сам матч завершився перемогою Гвадалахари з рахунком 1:0. Єдиний гол зустрічі на дев'ятій хвилині забив Роберто Альварадо, тож Монтеррей не зміг врятуватися від домашньої поразки.

Раніше повідомлялося, що в Аргентині футболіст зумів за допомогою смартфону довести, що той хибно призначив пенальті.