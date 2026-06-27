Уругвай – Іспанія: відеоогляд матчу третього туру ЧС-2026

У суботу, 27 червня збірна Іспанії з мінімальним рахунком переграла Уругвай (1:0) у третьому турі чемпіонату світу-2026 із футболу.

Головними героєм зустрічі став 24-річний вінгер Алекс Баена. Він забив єдиний гол у матчі наприкінці першого тайму.

Врешті-решт саме його визнали найкращим гравцем поєдинку. "Фурія Роха" пробилась у плейоф із першого місця у групі, а уругвайці фінішували третіми із двома очками та залишили турнір.

Чемпіонат світу-2026 з футболу

Група H, 3 тур

Уругвай – Іспанія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 42 Баена

Вилучення: 90+5 Каннобіо

Відеоогляд матчу Уругвай – Іспанія

Нагадаємо, що перед цим поєдинком стався гучний скандал. Гравці збірної Уругваю мали конфлікт із тренером Марсело Б'єлсою, в результаті якого було висунуто ультиматум.