Уругвай – Іспанія: відеоогляд матчу третього туру ЧС-2026
Відеоогляд матчу Уругвай – Іспанія на ЧС-2026
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У суботу, 27 червня збірна Іспанії з мінімальним рахунком переграла Уругвай (1:0) у третьому турі чемпіонату світу-2026 із футболу.
Головними героєм зустрічі став 24-річний вінгер Алекс Баена. Він забив єдиний гол у матчі наприкінці першого тайму.
Врешті-решт саме його визнали найкращим гравцем поєдинку. "Фурія Роха" пробилась у плейоф із першого місця у групі, а уругвайці фінішували третіми із двома очками та залишили турнір.
Чемпіонат світу-2026 з футболу
Група H, 3 тур
Група H, 3 тур
Уругвай – Іспанія 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 – 42 Баена
Вилучення: 90+5 Каннобіо
Нагадаємо, що перед цим поєдинком стався гучний скандал. Гравці збірної Уругваю мали конфлікт із тренером Марсело Б'єлсою, в результаті якого було висунуто ультиматум.