Рафінья – про перемогу над Бенфікою: Ми знаємо наш потенціал
Вінгер каталонської Барселони Рафінья прокоментував перемогу над Бенфікою в матчі Ліги чемпіонів, у якому команди забили 9 голів на двох.
Слова футболіста наводить офіційний сайт УЄФА.
"Ми знаємо наш потенціал. Ми довіряємо тренеру, а він довіряє нам – це найголовніше і не залежить від результату на полі.
Ми одразу знали, що можемо перевернути цю гру і команда змогла довести це до кінця. Барса не здавалась та змогла завоювати цю перемогу.
Знали, що буде важко та те, як ця команда може грати перед своїми вболівальниками. Важливо було зберігати концентрацію протягом усього матчу", – розповів бразилець.
Після семи турів Барселона займає друге місце у загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 18 очок.
В наступному поєдинку каталонці зустрінуться з Аталантою. Матч відбудеться 29 січня о 22:00 за київським часом.
Раніше свою оцінку за поєдинок із "блаугранас" дізнався воротар Бенфіки Анатолій Трубін.