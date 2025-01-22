9 голів на двох: огляд матчу Бенфіка – Барселона

Іспанська Барселона у надрезультативному поєдинку зуміла вирвати на 90+6 хвилині перемогу над Бенфікою з рахунком 5:4.

На 68-й хвилині "орли" вели 4:2, але "синьо-гранатові" до кінця зустрічі забив тричі, що і дозволило поїхати з Лісабону з трьома очками.

Огляд матчу Ліги чемпіонів

Ліга чемпіонів – основний раунд

7 тур, 21 січня

Бенфіка – Барселона 4:5 (3:1)

Голи: 1:0 – 2 Павлідіс (пен), 1:1 – 13 Левандовський (пен), 2:1 – 22 Павлідіс, 3:1 – 30 Павлідіс, 3:2 – 64 Рафінья, 4:2 – 68 Араухо (аг), 4:3 – 77 Левандовський (пен), 4:4 – 87 Гарсія, 4:5 – 90+6 Рафінья

Нагадаємо, ворота португальської команди захищав голкіпер збірної України Анатолій Трубін. Він отримав від авторитетного порталу оцінку 6,4 – це не найгірший показник у колективі.

Зазначимо, що загалом відбулося 9 поєдинків. Результати ігрового дня можете переглянути ТУТ.