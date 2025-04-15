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Вінісіус Жуніор не потрапив у десятку головних претендентів на Золотий м’яч-2025

Олег Дідух — 15 квітня 2025, 13:51
Вінісіус Жуніор не потрапив у десятку головних претендентів на Золотий м’яч-2025
Вінісіус Жуніор
Getty Images

Вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор не потрапив у десятку головних претендентів на Золотий м’яч 2025 року.

Відповідний рейтинг склав Goal.com.

Перше місце у рейтингу віддали партнеру Вінісіуса по збірній Бразилії, Рафіньї з Барселони. Ще два гравці каталонців, Ламін Ямаль і Роберт Левандовський, розташувалися на третьому та четвертому місцях відповідно. Вінісіус у цьому рейтингу лише 11-й.

Топ-20 претендентів на Золотий м'яч 2025:

  1. Рафінья Діас (Барселона)
  2. Усман Дембеле (ПСЖ)
  3. Ламін Ямаль (Барселона)
  4. Роберт Левандовський (Барселона»)
  5. Мохамед Салах (Ліверпуль)
  6. Педрі (Барселона)
  7. Кіліан Мбаппе (Реал)
  8. Гаррі Кейн (Баварія)
  9. Лаутаро Мартінес (Інтер)
  10. Джуд Беллінгем (Реал)
  11. Вінісіус Жуніор (Реал)
  12. Вітінья (ПСЖ)
  13. Майкл Олісе (Баварія)
  14. Деклан Райс (Арсенал)
  15. Хуліан Альварес (Атлетіко)
  16. Александер Ісак (Ньюкасл)
  17. Джамал Мусіала (Баварія)
  18. Дезіре Дуе (ПСЖ)
  19. Віктор Дьокереш (Спортинг)
  20. Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)

Раніше повідомлялося про те, що Барселона хоче продовжити контракт із Рафіньєю.

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Вінісіус Жуніор

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