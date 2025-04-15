Вінісіус Жуніор не потрапив у десятку головних претендентів на Золотий м’яч-2025
Вінісіус Жуніор
Getty Images
Вінгер мадридського Реала та збірної Бразилії Вінісіус Жуніор не потрапив у десятку головних претендентів на Золотий м’яч 2025 року.
Відповідний рейтинг склав Goal.com.
Перше місце у рейтингу віддали партнеру Вінісіуса по збірній Бразилії, Рафіньї з Барселони. Ще два гравці каталонців, Ламін Ямаль і Роберт Левандовський, розташувалися на третьому та четвертому місцях відповідно. Вінісіус у цьому рейтингу лише 11-й.
Топ-20 претендентів на Золотий м'яч 2025:
- Рафінья Діас (Барселона)
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Ламін Ямаль (Барселона)
- Роберт Левандовський (Барселона»)
- Мохамед Салах (Ліверпуль)
- Педрі (Барселона)
- Кіліан Мбаппе (Реал)
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Лаутаро Мартінес (Інтер)
- Джуд Беллінгем (Реал)
- Вінісіус Жуніор (Реал)
- Вітінья (ПСЖ)
- Майкл Олісе (Баварія)
- Деклан Райс (Арсенал)
- Хуліан Альварес (Атлетіко)
- Александер Ісак (Ньюкасл)
- Джамал Мусіала (Баварія)
- Дезіре Дуе (ПСЖ)
- Віктор Дьокереш (Спортинг)
- Вірджіл ван Дейк (Ліверпуль)
Раніше повідомлялося про те, що Барселона хоче продовжити контракт із Рафіньєю.