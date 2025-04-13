Зайшли в глухий кут: Барселона готова продати Рафінью

Барселона готова продати Рафінью цього літа, якщо клуб отримає пропозицію в розмірі 80-90 мільйонів євро.

Про це повідомляє Catalunya Radio.

За інформацією джерела, каталонці можуть зважитися на продаж одного з ключових гравців команди Гансі Фліка через проблеми в переговорах про новий контракт.

Повідомляється, що сторони зайшли в глухий кут через розбіжності щодо зарплати 28-річного бразильця. Чинна угода розрахована до літа 2027 року.

У зв'язку із цією проблемою спортивний директор "синьо-гранатових" Деку готовий розглянути варіант із продажем Рафіньї, якого пов'язували інтересом з боку Арсенала та Челсі. Очікується, що лондонські клуби відновлять свою зацікавленість у придбанні гравця цього літа.

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Також зазначається, що із вінгером пов'язувалися із Саудівської Аравії, проте футболіст не хоче залишати Європу перед чемпіонатом світу 2026 року.

У нинішньому сезоні Рафінья відзначився 28 голами та 22 результативними передачами в 46 матчах Барселони в усіх турнірах. Transfermarkt оцінює бразильця у 80 мільйонів.

Нагадаємо, що вчора, 12 квітня, Барселона провела важкий виїзний матч проти Леганеса. Проте каталонці все одно змогли здобути три очки.