Баварія попрощається з чемпіоном Європи після завершення сезону
Португальський захисник Рафаел Геррейру залишить мюнхенську Баварію після завершення сезону.
Про це повідомив офіційний сайт "червоних".
Сторони домовилися не продовжувати контракт, який завершується 30 червня 2026 року.
"Ми хотіли б висловити щиру подяку Рафі за той час, який він провів з нами: на полі ми завжди могли покластися на Рафу, і він є однією з тих особистостей, які збагачують атмосферу в будь-якій роздягальні. Наші розмови з ним були конструктивними та ґрунтувалися на довірі й взаєморозумінні. Зараз ми разом із ним зосереджуємося на наших цілях на решту сезону – нам ще багато чого хочеться досягти разом", – йдеться у повідомленні клубу.
Зазначимо, що португалець Рафаел Геррейру народився у Франції. Під час футбольної кар'єри лівий захисник, який може зіграти у центрі півзахисту, виступав за Кан, Лор'ян та дортмундську Боруссію.
Влітку 2023 року Геррейру приєднався до Баварії в статусі вільного агента. За три сезони універсальний захисник зіграв 89 матчів, у яких забив 12 голів та віддав 8 гольових передач.
Разом з мюнхенцями вигравав чемпіонат Німеччини (2024/25) та Суперкубок Німеччини (2025).
У складі збірної Португалії Геррейру ставав чемпіоном Європи 2016 року. На його рахунку 65 матчів та 4 голи у футболці "селесао".
