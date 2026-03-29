Капітан Баварії відновився перед чвертьфіналом Ліги чемпіонів проти Реала

Мюнхенська Баварія отримала солідне підсилення перед двома чвертьфінальними матчами Ліги чемпіонів проти мадридського Реала.

Про це інформує Bayern & Germany із посиланням на Bild.

Голкіпер Мануель Ноєр повернувся у загальну групу команди після травми листового м'яза.

Очікується, що капітан мюнхенців вийде у стартовому складі у найближчій грі німецької Бундесліги проти Фрайбурга, який відбудеться у суботу, 4 квітня. Початок – о 16:30 (за київським часом). А вже 7-го та 15-го квітня Баварія зіграє обидва поєдинки проти Реала.

Водночас ще один воротар німецького гранда Йонас Урбіг повернеться до тренувального процесу із командою незабаром та повинен потрапити до заявки на гру проти Фрайбурга.

Відзначимо, що після 27 турів Баварія лідирує у турнірній таблиці Бундесліги, маючи у своєму активі 70 балів. Натомість Ноєр у поточному сезоні-2025/26 взяв участь у 29 іграх, у яких пропустив 27 голів та відіграв 10 "сухих" матчів.

Раніше повідомлялось, що мюнхенці запропонували новий контракт Ноєру.