Колишня зірка Баварії може опинитись у в'язниці

Ексфутболіст Баварії Жером Боатенг ризикує опинитись за ґратами.

Про це повідомляє BILD.

37-річного німця затримали в Мюнхені за кермом позашляховика, хоча він мав заборону на водіння. Вона діяла з жовтня 2025 року через попереднє адміністративне правопорушення.

Прокуратура Мюнхена вже розпочала офіційне розслідування. Прессекретарка Юліане Гротц підтвердила, що відповідне провадження у зв'язку з цим триває.

Боатенгу загрожує штраф або тюремне ув'язнення терміном до одного року, адже в Німеччині той, хто сідає за кермо всупереч забороні, здійснює вже не просто адміністративне правопорушення, а – кримінальний злочин.

Також можливе довічне позбавлення водійських прав за повторні порушення. Якщо футболіст обійдеться все ж тільки штрафом, то йому доведеться заплатити від 30 до 40 денних ставок, розмір якої розраховується, виходячи зі щомісячного чистого доходу.

Нагадаємо, що Боатенг завершив ігрову кар'єру восени 2025 року. Він має у своєму активі 27 трофеїв, зокрема, ставав чемпіоном світу та двічі тріумфував у Лізі чемпіонів.