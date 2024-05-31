Пятов грав за UA Steel із серйозною травмою

Колишній воротар збірної України Андрій Пятов зазнав перелому ребра у матчі за медіафутбольну команду UA Steel на турнірі Kings World Cup.

Про це повідомив президент UA Steel Михайло Лебіга у своєму Telegram-каналі.

"Було багато питань про Андрій Пятова. Андрій зломав ребро. Ця травма сталася на 5-й хвилині і Пятов ще 15 хвилин зі зламаним ребром робив сейви. Легенда", — написав Лебіга.

У другому таймі Пятова замінив Валерій Федорчук. У підсумку UA Steel поступилася з рахунком 0:4.

Втім, в української команди ще є шанс пробитися до наступного етапу. Для цього необхідно перемогти японський колектив Murash FC. Матч відбудеться у ніч з 31 травня на 1 червня, початок — о 4:00 за київським часом.

Зазначимо, що за UA Steel грає Андрій Воронін, який нещодавно привітав Івана Ордеця зі збереженням прописки в Бундеслізі.