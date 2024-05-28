Спільне московське минуле: Воронін привітав Ордеця зі збереженням прописки в Бундеслізі
Колишній гравець збірної України Андрій Воронін привітав Івана Ордеця, який напередодні допоміг Бохуму зберегти прописку в Бундеслізі.
Воронін звернувся до Ордеця в своєму Instagram.
"Ты сделал это", - написав він російською мовою.
Вороніна та Ордеця об'єднує те, що обидва в минулому виступали за московське Динамо. Андрій грав за російський клуб з 2010 по 2014 рік, а Іван досі йому належить, граючи в Бохумі на правах оренди.
Ордець продовжував грати за Динамо впродовж трьох місяців після початку повномасштабного вторгнення, а в травні 2022 року разом зі своїми московськими одноклубниками гучно святкував третє місице в чемпіонаті Росії. Саме тоді, коли окупанти стирали з лиця землі його рідну Волноваху.
Зазначимо, що зараз Воронін представляє Україну на медіафутбольному турнірі у складі команди UA Steel, за яку також грають Андрій Пятов, Євген Коноплянка та інші зіркові українські футболісти.