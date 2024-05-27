Травма Пятова та розгромна поразка: команда українських зірок стартувала на турнірі Піке

Українська команда UA Steel поступилася бразильцям з g3x FC на медіатурнірі з мініфутболу Kings World Cup, який заснував колишній гравець Барселони Жерар Піке.

Зустріч завершилася з рахунком 4:0. У другому таймі Колишній гравець Динамо та Дніпра Валерій Федорчук замінив травмованого Андрія Пятова.

Повний склад збірної України на турнірі: Андрій Пятов, Даріо Срна, Дмитро Чигринський, Артем Федецький, Микола Морозюк, Валерій Федорчук, Едмар, Євген Коноплянка, Марлос, Жуніор Мораес та Андрій Воронін.

Також український блогер Михайло Лебіга не зумів скористатися своїм правом на пенальті.

Наступний поєдинок UA Steel проведуть 31 травня. У разі поразки українські легенди футболу покинуть турнір.

Нагадаємо, що Kings World Cup проходить у Мексиці та триватиме з 26 травня по 8 червня.